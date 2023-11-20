"Любому иностранному тренеру сложно найти работу в топ-5 сильнейших европейских чемпионатов, если не построил там карьеру в роли игрока.
Думаю, например, Карпин может работать в Испании, потому что построил там карьеру футболиста. Семак играл во Франции и, может быть, сможет переехать туда на повышение. Но в Англию точно никто не позовет работать, потому что там не любят русских", — сказал Божович.
47-летний Семак в бытность игрока с 2004 по 2005 год играл в составе "ПСЖ", с которым выиграл Кубок Франции. За парижскую команду полузащитник успел провести 31 матч и забить гол. С 2018 года Семак тренирует "Зенит", с которым пять раз подряд становился чемпионом России.
54-летний Карпин играл в Испании за "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". С 2017 года Карпин тренирует "Ростов" (с перерывом август 2021-март 2022), а с лета 2021 года — сборную России.
Источник: Sport24.
Божович: Карпин может построить карьеру в Испании, Семак во Франции. Только не в Англии, там не любят русских
Бывший главный тренер российских команд рассказал о перспективах главного тренера "Ростова" Валерия Карпина и наставника "Зенита" Сергея Семака найти работу в Европе.
Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"