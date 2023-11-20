Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
1 - 4 1 4
ХимкиЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
Родина1 тайм

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Чехия
22:45
МолдоваНе начат
Словения
22:45
КазахстанНе начат
Украина
22:45
ИталияНе начат
Северная Ирландия
22:45
ДанияНе начат
Северная Македония
22:45
АнглияНе начат
Албания
22:45
Фарерские островаНе начат
Сан-Марино
22:45
ФинляндияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
0 - 0 0 0
Куба1 тайм

Защитник сборной Кубы: давно не слышал о сборной России из-за политических проблем, в которые она была вовлечена

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник сборной Кубы Йосель Пьедра ответил на вопрос о том, что он знает о сборной России и о ее игроках.
Фото: РФС
- Очень давно не слышал о сборной России из-за политических проблем, в которые она была вовлечена. Знаю только, что это европейская команда, которая выступает на самом высоком уровне. Кстати, вы всегда играете с лучшими на чемпионатах мира или в еврокубках. Футболист, которого я знаю лучше всего - это игрок из французского "Монако", Головин, - передает слова Пьедры "СЭ".

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований неспортивными политическими решениями УЕФА и ФИФА. За истекшее с этого момента время наша национальная команда провела 10 товарищеских матчей, два из которых - молодежным составом.

20 ноября в 19:30 по Москве подопечные Валерия Карпина проведут в Волгограде встречу со сборной Кубы. В двух предыдущих домашних товарищеских матчах сборная России победила в марте 2023 года Ирак (2:0 в Санкт-Петербурге), а в октябре 2023 года Камерун (1:0 в Москве).

Сборная России Сборная Кубы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится