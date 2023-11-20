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Агент: Чавес вернется в расположение "Динамо" в среду или четверг

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Агент хавбека "Динамо" Луиса Чавеса Клаудио Курти поделился информацией, когда его клиент вернется в клуб из расположения сборной Мексики.
Фото: ФК "Динамо"
"Луис должен вернуться в среду или четверг. Все будет зависеть от пересадочных рейсов", - приводит слова агента "Чемпионат".

Луис Чавес, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в московское "Динамо" в это летнее трансферное окно из мексиканского клуба "Пачука". На счету хавбека 9 матчей за "бело-голубых" в российской Премьер-лиге, в которых он отличился двумя забитыми голами. Также 27-летний мексиканец принял участие в четырех играх текущего розыгрыша Кубка России и отметился в них одной результативной передачей.

Чавес Динамо
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