"Луис должен вернуться в среду или четверг. Все будет зависеть от пересадочных рейсов", - приводит слова агента "Чемпионат".
Луис Чавес, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в московское "Динамо" в это летнее трансферное окно из мексиканского клуба "Пачука". На счету хавбека 9 матчей за "бело-голубых" в российской Премьер-лиге, в которых он отличился двумя забитыми голами. Также 27-летний мексиканец принял участие в четырех играх текущего розыгрыша Кубка России и отметился в них одной результативной передачей.
Агент: Чавес вернется в расположение "Динамо" в среду или четверг
Агент хавбека "Динамо" Луиса Чавеса Клаудио Курти поделился информацией, когда его клиент вернется в клуб из расположения сборной Мексики.
Фото: ФК "Динамо"