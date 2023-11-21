В конце августа обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА обучается в академии РФС для получения лицензии тренера.
– Процесс проходит тяжело – надо вставать в 6 утра, с области ехать в центр. В 8 часов или в 8:30 начинается учеба и так до 5 часов вечера. У нас модуль – 3 дня раз в месяц, но все равно тяжело (смеется). Сначала надо доучиться и получить лицензию, а то каждый день хочется не приезжать (смеется). Надо понять, мое это или нет. Пока думаю, – цитирует 40-летнего ветерана сборной России "РБ Спорт".
Юрий Жирков является одним из самых титулованных российских футболистов. 18 мая 2005 года бывший полузащитник помог ЦСКА завоевать Кубок УЕФА, став автором победного гола в "золотом" матче. В финале, который состоялся в Лиссабоне, "армейцы" под руководством Валерия Газзаева одержали волевую победу над португальским "Спортингом" со счетом 3:1. Жирков отличился на 65-й минуте, забив второй мяч в ворота хозяев поля.
Кроме того, легендарный футболист помог сборной России завоевать "бронзу" на Евро-2008 в Австрии и Швейцарии, а также выйти в 1/4 финала на домашнем ЧМ-2018. С 2009 по 2011 годы Жирков играл за лондонский "Челси", с которым стал чемпионом Англии и завоевал Кубок и Суперкубок страны.
Жирков – об обучении в тренерской академии РФС: каждый день хочется не приезжать. Надо понять, мое это или нет
Бывший полузащитник лондонского "Челси" и национальной сборной России Юрий Жирков признался, что пока не определился, станет ли тренером в будущем.
Фото: "Матч ТВ"