"Мы хотим сохранить Севикяна и всех игроков, которые созидают на поле. Сейчас Эдгар основной и важный футболист для нашего клуба. Если он останется дальше играть в "Пари НН", будем рады", — цитирует Гусейнова Metaratings.
Ранее главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский рассказал, что его клуб интересуется Севикяном.
В текущем сезоне Севикян сыграл 21 матч. В них армянский футболист забил 7 мячей. "Пари НН, за который выступает игрок, находится на девятом месте в РПЛ. Нижегородцы набрали 21 очко в 15 матчах.
Гендиректор "Пари НН" Мелик-Гусейнов — о возможном уходе Севикяна: мы хотим сохранить Эдгара
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи об уходе полузащитника команды Эдгара Севикяна.
Фото: "Чемпионат"