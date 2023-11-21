Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Уэльс
22:45
ТурцияНе начат
Греция
22:45
ФранцияНе начат
Хорватия
22:45
АрменияНе начат
Косово
22:45
БеларусьНе начат
Гибралтар
22:45
НидерландыНе начат
Румыния
22:45
ШвейцарияНе начат
Андорра
22:45
ИзраильНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Австрия
22:45
ГерманияНе начат
Польша
22:45
ЛатвияНе начат
Ирландия
22:45
Новая ЗеландияНе начат

Гендиректор "Пари НН" Мелик-Гусейнов — о возможном уходе Севикяна: мы хотим сохранить Эдгара

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи об уходе полузащитника команды Эдгара Севикяна.
Фото: "Чемпионат"
"Мы хотим сохранить Севикяна и всех игроков, которые созидают на поле. Сейчас Эдгар основной и важный футболист для нашего клуба. Если он останется дальше играть в "Пари НН", будем рады", — цитирует Гусейнова Metaratings.

Ранее главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский рассказал, что его клуб интересуется Севикяном.

В текущем сезоне Севикян сыграл 21 матч. В них армянский футболист забил 7 мячей. "Пари НН, за который выступает игрок, находится на девятом месте в РПЛ. Нижегородцы набрали 21 очко в 15 матчах.

Российские трансферы Севикян Пари НН
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится