"Спасибо Алану за такую прекрасную карьеру и совместную работу. Он был очень талантливым парнем, безусловно. Не Андреа Пирло, но в Италии он спокойно бы играл, причем в команде верхней половины таблицы", — сказал Капелло.
Специалист отметил, что не следил за игрой полузащитника в последнее время, но выразил сожаление, что 33-летнего футболиста на протяжении всей карьеры мучали травмы. Новость о завершении Дзагоевым карьеры он назвал "грустной".
Напомним, Капелло работал в сборной России с 2012 по 2015 год.
Источник: "Советский спорт".
Капелло: спасибо Дзагоеву за прекрасную карьеру. Он не был Пирло, но спокойно бы играл в Италии
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на решение полузащитника Алана Дзагоева завершить карьеру.
Фото: РФС