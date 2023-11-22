"Он прогрессирует с каждым модулем. Единственное, Power Point до сих пор не освоил. Но подкован очень серьезно. Уверен, не за горами приглашение в один из серьезных клубов с серьезной задачей. Мне кажется, он уже к этому готов", — сказал Сычев.
Отметим, что Мостовой начал обучение по программе РФС в августе 2023 года. Ранее появилась информация, что будущий тренер может пройти стажировку у Сергея Ташуева в воронежском "Факеле", однако сам Мостовой эту информацию не подтвердил.
Источник: "Спорт-Экспресс".
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Сычев — про обучение Мостового на тренера: прогрессирует с каждым модулем, но еще не освоил Power Point
Бывший российский футболист Дмитрий Сычев, ныне проходящий обучение на тренерскую лицензию вместе с Александром Мостовым, рассказал об успехах в учёбе у своего одногруппника.
Фото: Благотворительный фонд "Подсолнух"