- По большому счету, мы познакомились со сборной России, когда готовились к матчу. Раньше особо ничего не знал об этой команде. Только следил во время чемпионата мира в России. Черышев - мой любимый игрок в сборной, он раньше выступал за "Реал". Был удивлен, что он не играет, очень хотел увидеть его. У него классный пас, а еще я помню его красивый гол на чемпионате мира. Он дисциплинированный, тактичный футболист, - передает слова Моргадо Metaratings.ru.
32-летний российский левый вингер Денис Черышев с августа 2022 года выступает за клуб итальянской Серии B "Венеция". В текущем сезоне на счету Черышева всего лишь 5 матчей за клуб во всех турнирах без результативных действий, его суммарное игровое время составляет 118 минут.
За сборную России Черышев сыграл 33 матча, забил 12 голов и выполнил 5 результативных передач. На Чемпионате мира-2018 в России Денис сыграл во всех 5 матчах нашей команды и забил 4 гола, став лучшим бомбардиром сборной России на турнире. Свой последний матч за национальную команду Черышев провел 4 сентября 2021 года.
Вратарь сборной Кубы: Черышев - мой любимый игрок в сборной России, выступал за "Реал". Был удивлен, что он не играет
Вратарь сборной Кубы Исмель Моргадо рассказал, кто является его любимым футболистом в сборной России.
Фото: РПЛ