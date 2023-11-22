- Думаю, что в следующем году возможен матч между сборными России и Мексики, многое будет зависеть от федераций. Мы знаем, что на данный момент политика влияет на спортивные соревнования. В Мексике мы также выступаем против политизации спорта. Будем надеяться, что у нас будет возможность проведения игры, - передает слова Мехиаса РИА Новости.
Ранее появилась информация о том, что РФС ведет переговоры с Федерацией футбола Буркина-Фасо о проведении товарищеского матча со сборной России в марте 2024 года. Президент РФС Александр Дюков также рассказал, что в 2024 году не исключена организация товарищеской встречи между подопечными Валерия Карпина и национальной командой Китая.
Мексиканский посол: думаю, что в следующем году возможен матч между сборными России и Мексики
Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас допустил проведение товарищеской игры между сборными двух стран.
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