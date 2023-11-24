"Мы еще нацелены на самые высокие задачи. Стараемся выигрывать все матчи. Да, где-то в первом круге были неудачные отрезки, но если будем играть так, как большую часть последнего матча с "Ростовом", то можем попробовать и "Краснодар" с "Зенитом" догнать. Отставание от них еще не катастрофическое", — приводит слова Чернова "Известия".
После 15 туров "Спартак" располагается на шестом месте. Красно-белые набрали 24 очка. Следующим соперником для московской команды станет "Балтика". Игра состоится завтра, 25 ноября, в Калининграде на стадионе "Ростех Арена". Начало — 19:45 (мск).
В этом сезоне Чернов вышел на поле 10 раз. За это время 27-летний защитник смог отдать 1 голевую передачу.
Чернов: "Спартак" нацелен на самые высокие задачи. Мы попробуем догнать "Краснодар" и "Зенит"
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о целях своей команды на второй круг РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"