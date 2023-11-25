"Мне импонирует манера игры Агкацева. Ему надо двигаться вперед. Станиславу нужна игровая практика, а в "Краснодаре" ее не будет, потому что играет Сафонов", — сказал Чанов.
21-летний Агкацев в шести матчах Кубка России нынешнего сезона пропустил девять голов и дважды сыграл на ноль. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до лета 2025 года.
Источник: "РБ Спорт".
Чанов: импонирует Агкацев. Ему нужна практика, а в "Краснодаре" ее не будет из-за Сафонова
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался про голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева.
Фото: СЭ