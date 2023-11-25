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Жирков: у сборной нет качественных игр чтобы показать — в России есть футболисты

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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о текущем положении дел в национальной команде.
Фото: "Чемпионат"
"У сборной нет отборочных матчей и качественных игр чтобы показать — в России есть футболисты. Надеюсь, в скором времени нашу сборную вернут в международные турниры, и тогда будут футболисты на все позиции", — сказал Жирков.

40-летний Жирков дебютировал за сборную России в феврале 2005 года, а последний матч провёл в июне 2021 года с Бельгией (0:3) на перенесённом чемпионате Европы-2020. За эти 16 лет Жирков принял участие в 105 матчах, в которых забил два гола и отдал 11 результативных передач.

Источник: Sport24.

Жирков Сборная России
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