"У сборной нет отборочных матчей и качественных игр чтобы показать — в России есть футболисты. Надеюсь, в скором времени нашу сборную вернут в международные турниры, и тогда будут футболисты на все позиции", — сказал Жирков.
40-летний Жирков дебютировал за сборную России в феврале 2005 года, а последний матч провёл в июне 2021 года с Бельгией (0:3) на перенесённом чемпионате Европы-2020. За эти 16 лет Жирков принял участие в 105 матчах, в которых забил два гола и отдал 11 результативных передач.
Источник: Sport24.
Жирков: у сборной нет качественных игр чтобы показать — в России есть футболисты
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о текущем положении дел в национальной команде.
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