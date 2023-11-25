"Самый выгодный трансфер — Хлусевич, за которого "Спартак" заплатил три миллиона евро. Хотя могли и подороже продать. Один клуб пытался перебить спартаковское предложение. Зачем "Зениту" Хлусевич? Возможно, хотели насолить конкуренту. Увести игрока из-под носа, потом в аренду отдать", — сказал Балашов.
Функционер отметил, что они не рассматривали предложение чемпиона России, так как уже дали слово генеральному директору "Спартака" Евгению Мележикову о трансфере.
Хлусевич с тех пор в 62 матчах за "Спартак" забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2026 года. На его счету также пять матчей за сборную России.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"Зенит" пытался перебить предложение "Спартака" по Хлусевичу
Бывший генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал, что тульский клуб мог продать полузащитника Даниила Хлусевича в "Зенит", а не "Спартак".
Фото: РИА Новости