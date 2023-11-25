"Думаю, что состояние у команды сейчас хорошее, эмоции самые положительные... Подходим к игре в боевой готовности, ждем на матче аншлаг и будем играть на победу, нам нужны очки. Мы дадим "Спартаку" бой", — сказал Галоян.
"Балтика" вышла в Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона. В нынешнем команда из Калининграда занимает в турнирной таблице 14-е место, которое по итогам сезона обеспечивает стыковые матчи за право остаться в РПЛ.
Матч со "Спартаком" состоится сегодня, 25 ноября.
Источник: "Газета.Ru".
Галоян: "Балтика" даст "Спартаку" бой. Будем играть на победу
Полузащитник "Балтики" Артур Галоян поделился ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком" в 16-м туре РПЛ.
Фото: "Вести-Калининград"