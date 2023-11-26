"Не исключаю, что зимой Нестор может перейти в "Зенит". Это возможно, но о конкретике рано говорить", — заявил Кьюри.
Слухи о переходе 23-летнего футболиста в "Зенит" появились ещё во время летнего трансферного окна. В нынешнем сезоне Нестор в 54 матчах забил два гола и отдал восемь результативных передач. Сейчас спортсмен восстанавливается после травмы колена.
Источник: Sport24.
Агент Нестора: переход Родриго "Зенит" зимой возможен
Агент Андре Кьюри, представляющий интересы полузащитника "Сан-Паулу" Родриго Нестора, не исключил перехода футболиста в "Зенит" в зимнее трансферное окно.
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