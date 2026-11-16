Футболист "Зенита": на матче с "Трабзонспором" было 45000 болельщиков - очень приятно

- Очень рад, что получилось выйти на поле и выиграть. Конечно, волновался, но после первого шага за линию понял, что можно просто играть и получать от этого удовольствие.
Тем более на стадионе было более 45000 болельщиков. Это очень приятно. Фанаты просто бомбически нас поддерживали, - цитирует Владимирова "Матч ТВ".
В воскресенье, 15 ноября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над турецким "Трабзонспором" в товарищеском матче со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Фелипе Аугусто, Ахмет Гюрен (автогол) и Александр Соболев.
Петербургский "Зенит" по итогам 14 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 31 набранным баллом в своем активе. "Трабзонспор" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции с 25 очками по итогам 11 туров.