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Самедов подвел итоги года для сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Самедов назвал национальную команду фаворитом предстоящего матча с Венесуэлой и подвёл итоги года.
Фото: ТАСС
Во вторник сборная России проведёт товарищескую встречу с Венесуэлой в Краснодаре. По мнению Самедова, хозяева превосходят соперника в классе, однако лёгкой прогулки ожидать не стоит.

"Наши превосходят соперника по уровню, но матч точно будет интересным. Даже несмотря на то, что венесуэльцы никогда не играли на чемпионатах мира. Поэтому уверен, что будет хороший спарринг", — отметил экс-футболист.

Самедов также положительно оценил выступления сборной в уходящем году. Он подчеркнул важность регулярных матчей, отдельно вспомнив встречу с Нигерией, и выразил надежду на скорое возвращение России к официальным соревнованиям.

"Самое главное, что сборная России играет, ребята получают опыт, собираются. Верим, что в конечном итоге сборную России вернут на международные турниры", — добавил Самедов.

Источник: ТАСС

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