"Его нельзя перехваливать". Пономарёв усомнился в лидерских качествах Кисляка

"Нет, конечно, нельзя его так называть. Ну с узбеками он никого не заметил. Ни в коем случае нельзя его сейчас перехваливать", — заявил Пономарёв.
При этом бывший футболист не стал отрицать талант полузащитника ЦСКА, но подчеркнул, что тому ещё предстоит прибавить, чтобы сравняться с более опытными игроками.
"Он игрок неплохой, сообразительный, нестандартный, эти качества у него есть. Но он пока еще не созрел даже до уровня Батракова. Я уж не говорю до Головина", — добавил Пономарёв.
Источник: Vprognoze.ru