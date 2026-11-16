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"Его нельзя перехваливать". Пономарёв усомнился в лидерских качествах Кисляка

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв отказался считать Матвея Кисляка лидером сборной России и заявил, что молодой полузащитник пока уступает Алексею Батракову и Александру Головину.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
По мнению ветерана армейского клуба, Кисляк обладает хорошими футбольными качествами, однако разговоры о его лидерстве в национальной команде пока преждевременны.

"Нет, конечно, нельзя его так называть. Ну с узбеками он никого не заметил. Ни в коем случае нельзя его сейчас перехваливать", — заявил Пономарёв.

При этом бывший футболист не стал отрицать талант полузащитника ЦСКА, но подчеркнул, что тому ещё предстоит прибавить, чтобы сравняться с более опытными игроками.

"Он игрок неплохой, сообразительный, нестандартный, эти качества у него есть. Но он пока еще не созрел даже до уровня Батракова. Я уж не говорю до Головина", — добавил Пономарёв.

Источник: Vprognoze.ru

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