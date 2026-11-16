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Газизов ответил, может ли махачкалинское "Динамо" провести матч с медиаклубом

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов ответил, может ли клуб провести товарищеский матч с медиакомандой.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Газизова, махачкалинцы не планируют матч с медиаклубом.

- Что касается нашего клуба, то у нас пока такого в планах нет. Не знаю, может быть, в будущем рассмотрим такой вариант.
Наверное, это перспективная история, но сейчас нам это неинтересно, - цитирует Газизова "СЭ".

Вчера, 15 ноября, московское "Динамо" приняло на домашнем стадионе медиафутбольный клуб "ФК 10", товарищеская встреча завершилась победой бело-голубых со счетом 4:2.

Махачкалинское "Динамо" по итогам 14 сыгранных туров располагается на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе.

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