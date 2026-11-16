Газизов ответил, может ли махачкалинское "Динамо" провести матч с медиаклубом

- Что касается нашего клуба, то у нас пока такого в планах нет. Не знаю, может быть, в будущем рассмотрим такой вариант.
Наверное, это перспективная история, но сейчас нам это неинтересно, - цитирует Газизова "СЭ".
Вчера, 15 ноября, московское "Динамо" приняло на домашнем стадионе медиафутбольный клуб "ФК 10", товарищеская встреча завершилась победой бело-голубых со счетом 4:2.
Махачкалинское "Динамо" по итогам 14 сыгранных туров располагается на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе.