Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Урал
3 - 1 3 1
КраснодарЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
2 - 1 2 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
НефтехимикЗавершен
Химки
0 - 0 0 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Эвертон
0 - 3 0 3
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
3 - 1 3 1
ОсасунаЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 1 2 1
СевильяЗавершен
Кадис
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
1 - 1 1 1
МонцаЗавершен
Эмполи
3 - 4 3 4
СассуолоЗавершен
Фрозиноне
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Рома
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хайденхайм
0 - 0 0 0
БохумЗавершен
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Лорьян
2 - 3 2 3
МецЗавершен
Монпелье
1 - 3 1 3
БрестЗавершен
Нант
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен
Ренн
3 - 1 3 1
РеймсЗавершен

Представитель Дзагоева: Алан планирует получить лицензию тренера

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Представитель экс-футболиста сборной России Алана Дзагоева Дарья Арсланова заявила, что Алан хочет получить тренерскую лицензию.
Фото: РИА Новости
- После отпуска Алан планирует начать учебу в Академии РФС у Сергея Овчинникова и получить лицензию тренера. Настроен серьезно, и для него это хорошая возможность переключиться на другую деятельность в футболе. Но это две разные профессии - конечно, он понимает, что будет тяжело.

Напомним, во вторник, 21 ноября, Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры футболиста. 33-летний бывший полузащитник сборной России с 2008 по 2022 год защищал цвета столичного ЦСКА. В составе "армейцев" хавбек становился трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также, будучи игроком, Дзагоев выступал за казанский "Рубин" и греческую "Ламию". На его счету 435 матчей на клубном уровне, 89 забитых мячей и 95 голевых передач.

Источник: "Чемпионат"

Дзагоев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится