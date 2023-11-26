- После отпуска Алан планирует начать учебу в Академии РФС у Сергея Овчинникова и получить лицензию тренера. Настроен серьезно, и для него это хорошая возможность переключиться на другую деятельность в футболе. Но это две разные профессии - конечно, он понимает, что будет тяжело.
Напомним, во вторник, 21 ноября, Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры футболиста. 33-летний бывший полузащитник сборной России с 2008 по 2022 год защищал цвета столичного ЦСКА. В составе "армейцев" хавбек становился трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также, будучи игроком, Дзагоев выступал за казанский "Рубин" и греческую "Ламию". На его счету 435 матчей на клубном уровне, 89 забитых мячей и 95 голевых передач.
Источник: "Чемпионат"
Представитель Дзагоева: Алан планирует получить лицензию тренера
Представитель экс-футболиста сборной России Алана Дзагоева Дарья Арсланова заявила, что Алан хочет получить тренерскую лицензию.
Фото: РИА Новости