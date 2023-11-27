— Максимально неудовлетворительно, — сказал Комличенко в интервью “Матч ТВ”.
После 16 туров чемпионата России по футболу “Ростов” имеет на своем счету 20 очков. Он занимает десятое место в турнирной таблице.
Напомним, вчера подопечные Валерия Карпина на своем поле сыграли против нижегородского “Пари НН”. Ростовчане одержали победу со счетом 1:0.
Комличенко – о результатах “Ростова” в первом круге РПЛ: максимально неудовлетворительно
Нападающий “Ростова” Николай Комличенко ответил на вопрос о том, как он оценивает выступление команды в первом круге Российской Премьер-Лиги.
Фото: РПЛ