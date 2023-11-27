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Гаджиев: дисквалификация Кордобы будет ударом для “Краснодара”

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Президент махачкалинского “Динамо” Гаджи Гаджиев прокомментировал удаление нападающего “Краснодара” Джона Кордобы в матче 16-го тура РПЛ с “Уралом” (1:3).
Фото: ФК "Краснодар"
– Причины такого поведения Кордобы понятны: для “Краснодара” на данный момент важно каждое заработанное очко. Отсюда и эмоции. А вторая причина заключается в том, что сейчас в целом есть определенное недоверие к судейству. Безусловно, дисквалификация Кордобы будет ударом для команды.

26 ноября 2023 года в Екатеринбурге состоялся очередной матч 16-го тура Российской премьер-лиги. В рамках него местный футбольный клуб “Урал” сыграл против “Краснодара”. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Отметим, что после той игры нападающий “быков” Джон Кордоба показал непристойный жест в адрес судьи. В результате инцидента форвард из Колумбии получил красную карточку. По сведениям СМИ, ему может грозить длительная дисквалификация за подобное поведение.

Источник: RT

Гаджиев Кордоба Краснодар
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