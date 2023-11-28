– Москва – футбольная столица России. Безоговорочно. Санкт-Петербург пока не приблизился к Москве, им еще далековато до этого, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города. "Зенит" станет командой номер один в России, если выиграет 10 чемпионств подряд. Тогда можно будет говорить, что "Зенит" is the best, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в рамках поздравления женской команды "Зенита" с золотыми медалями чемпионата России назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.
Мужская футбольная команда "Зенита" является бессменным чемпионом страны последних 5 лет. По итогам 16-ти сыгранных туров текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака поднялась на первое место в таблице, обойдя "Краснодар" на 1 очко после поражения "быков" в Екатеринбурге от "Урала" (1:3). Столичное "Динамо" с 28 очками замыкает тройку лидеров. Московский "Спартак" переместился на четвертую строчку, набрав 27 очков.
В то же время последние 3 года обладателем Кубка России неизменно становится московская команда. В 2021 году "Локомотив" обыграл в финале "Крылья Советов", годом позднее "Спартак" победил в решающем матче "Динамо", а в прошлом сезоне ЦСКА в серии пенальти взял верх над "Краснодаром". Футболисты "Зенита" в последний раз поднимали над головой национальный кубок в 2020 году.
Канчельскис: Москва – футбольная столица России, Санкт-Петербург пока не приблизился
Экс-генеральный директор казахстанского "Тобола" Андрей Канчельскис назвал Москву футбольной столицей России.
Фото: "Матч ТВ"