Канчельскис: Москва – футбольная столица России, Санкт-Петербург пока не приблизился

Экс-генеральный директор казахстанского "Тобола" Андрей Канчельскис назвал Москву футбольной столицей России.

Фото: "Матч ТВ"

– Москва – футбольная столица России. Безоговорочно. Санкт-Петербург пока не приблизился к Москве, им еще далековато до этого, несмотря на большое количество чемпионств подряд у клуба из этого города. " Зенит " станет командой номер один в России, если выиграет 10 чемпионств подряд. Тогда можно будет говорить, что "Зенит" is the best, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт" Ранее глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в рамках поздравления женской команды "Зенита" с золотыми медалями чемпионата России назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.Мужская футбольная команда "Зенита" является бессменным чемпионом страны последних 5 лет. По итогам 16-ти сыгранных туров текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака поднялась на первое место в таблице, обойдя " Краснодар " на 1 очко после поражения "быков" в Екатеринбурге от "Урала" (1:3). Столичное " Динамо " с 28 очками замыкает тройку лидеров. Московский " Спартак " переместился на четвертую строчку, набрав 27 очков.В то же время последние 3 года обладателем Кубка России неизменно становится московская команда. В 2021 году " Локомотив " обыграл в финале "Крылья Советов", годом позднее "Спартак" победил в решающем матче "Динамо", а в прошлом сезоне ЦСКА в серии пенальти взял верх над "Краснодаром". Футболисты "Зенита" в последний раз поднимали над головой национальный кубок в 2020 году.