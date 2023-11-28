"Национальной команде в любом случае нужно собираться и играть. Если завтра нас вернут на международную арену, мы должны быть к этому готовы. А сборы и товарищеские матчи сохраняют сыгранность", — приводит слова Хлусевича "СЭ".
Последний матч сборная России сыграла 20 ноября против Кубы. Игра проходила в Волгограде. Команда Валерия Карпина смогла обыграть латиноамериканцев со счетом 8:0.
Впервые Хлусевич сыграл за сборную России в сентябре 2022 года. Защитник провел 5 матчей в футболке национальной команды. За это время 22-й футболист не смог отметиться голевыми действиями.
Хлусевич: сборной России необходимо собираться и играть. Мы должны быть готовы к возвращению на международную арену
Игрок московского "Спартака" Даниил Хлусевич поделился своим мнением о соперниках сборной России.
Фото: "Чемпионат"