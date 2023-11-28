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Хлусевич: сборной России необходимо собираться и играть. Мы должны быть готовы к возвращению на международную арену

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Игрок московского "Спартака" Даниил Хлусевич поделился своим мнением о соперниках сборной России.
Фото: "Чемпионат"
"Национальной команде в любом случае нужно собираться и играть. Если завтра нас вернут на международную арену, мы должны быть к этому готовы. А сборы и товарищеские матчи сохраняют сыгранность", — приводит слова Хлусевича "СЭ".

Последний матч сборная России сыграла 20 ноября против Кубы. Игра проходила в Волгограде. Команда Валерия Карпина смогла обыграть латиноамериканцев со счетом 8:0.

Впервые Хлусевич сыграл за сборную России в сентябре 2022 года. Защитник провел 5 матчей в футболке национальной команды. За это время 22-й футболист не смог отметиться голевыми действиями.

Спартак Хлусевич Сборная России
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