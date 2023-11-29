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Петржела: Дзюба ничем не смог бы помочь нынешнему "Зениту"

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела порассуждал о возвращении форварда "Локомотива" Артема Дзюбы в клуб с берегов Невы.
Фото: ФК "Зенит"
"Уверен, в "Зените" не думают о возвращении Дзюбы. Он уже ничем не сможет помочь команде", — цитирует Петржелу "Матч ТВ".

За петербургский клуб Дзюба отыграл 249 матчей, в которых российский нападающий смог забить 108 мячей и отдать 70 голевых передач. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал четырехтактным чемпионом России.

Дзюба Зенит Локомотив Петржела
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