"Уверен, в "Зените" не думают о возвращении Дзюбы. Он уже ничем не сможет помочь команде", — цитирует Петржелу "Матч ТВ".
За петербургский клуб Дзюба отыграл 249 матчей, в которых российский нападающий смог забить 108 мячей и отдать 70 голевых передач. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал четырехтактным чемпионом России.
Петржела: Дзюба ничем не смог бы помочь нынешнему "Зениту"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела порассуждал о возвращении форварда "Локомотива" Артема Дзюбы в клуб с берегов Невы.
Фото: ФК "Зенит"