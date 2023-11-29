"Мне кажется, гегемония "Зенита" последних лет многим уже порядком надоела, поэтому "Динамо" и сделало такой анонс, что все будут болеть за них. Но, конечно же, не все, потому что у "Зенита" очень много болельщиков не только в Петербурге, но и уже по всей стране", — приводит слова Радченко "РБ Спорт".
Матч плей-офф Кубка России, в котором встретятся "Динамо" и "Зенит", пройдет сегодня, 29 ноября. Игру примет "ВТБ Арена" в Москве. Начало - 18:15 (мск). Ответное противостояние пройдет в марте 2024 года в Санкт-Петербурге. Бело-голубые набрали 11 очков за 6 матчей и финишировали вторыми в группе D. Клуб из северной столицы завершил групповой этап на первой строчке группы C, набрав 14 очков.
Радченко: у "Зенита" очень много болельщиков не только в Петербурге, но и по всей России
Бывший игрок испанского "Депортиво" Дмитрий Радченко прокомментировал анонсы кубкового матча между "Динамо" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"