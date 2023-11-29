Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:00
СпартакНе начат
Динамо
18:15
ЗенитНе начат
Ростов
18:15
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Севилья
20:45
ПСВНе начат
Галатасарай
20:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
Бавария
23:00
КопенгагенНе начат
Брага
23:00
УнионНе начат
Арсенал
23:00
ЛансНе начат
Бенфика
23:00
ИнтерНе начат
Реал Сосьедад
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Реал Мадрид
23:00
НаполиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
23:00
КадисНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
21:00
КлермонНе начат

В "Оренбурге" рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал об интересе к вингеру "Коло-Коло" Хорди Томпсону.
"Конкретных цифр я назвать не могу, но мы работаем над переходом Хорди Томпсона в "Оренбург" этой зимой. Пока нами рассматривается аренда футболиста до конца сезона, а дальше — посмотрим", — приводит слова Андреева Sport24.

В 2023 году 19-летний Томпсон сыграл 27 матчей во всех турнирах. За это время вингер забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermakt оценивает чилийца в 800 тысяч евро. Соглашение футболиста с текущей командой заканчивается 31 декабря 2025 года.

Российские трансферы Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится