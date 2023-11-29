В "Оренбурге" рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал об интересе к вингеру "Коло-Коло" Хорди Томпсону.



"Конкретных цифр я назвать не могу, но мы работаем над переходом Хорди Томпсона в "Оренбург" этой зимой. Пока нами рассматривается аренда футболиста до конца сезона, а дальше — посмотрим", — приводит слова Андреева Sport24.



В 2023 году 19-летний Томпсон сыграл 27 матчей во всех турнирах. За это время вингер забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermakt оценивает чилийца в 800 тысяч евро. Соглашение футболиста с текущей командой заканчивается 31 декабря 2025 года.