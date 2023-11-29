"Скорее всего, "Спартак" проведет ротацию состава. Все зависит от настроя команды. Стадия в Кубке России еще не такая важная, но "Спартак" – фаворит матча", – приводит слова Ковтуна "РБ Спорт".
Сегодня, 29 ноября, "Оренбург" на своем домашнем поле примет московский "Спартак" в рамках первого четвертьфинального матча Кубка России. Встречу будет обслуживать арбитр Алексей Сухой. Начало встречи — 16:00 (мск).
Ковтун: "Спартак" — фаворит кубкового матча против "Оренбурга"
Бывший защитник "Динамо" Юрий Ковтун поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России между "Оренбургом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"