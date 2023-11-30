"Моя позиция будет предвзятой, я ведь игрок "Ростова". Естественно, мне кажется, что мы топ, по уровню в тройке. Но сейчас мы точно занимаем не то место, которое заслуживаем", — сказал Голенков.
Голенков заявил, что в прошлом сезоне, когда ростовчане оказались четвёртыми, им очень хотелось попасть в тройку. Нападающий признаётся, что когда смотрит на матчи других команд, то не понимает, чем "Ростов" хуже их.
В нынешнем сезоне "Ростов" набрал 20 очков в 16 матчах и идёт на 10-й позиции. В ближайшем матче РПЛ команда на выезде сыграет с московским ЦСКА.
Источник: Metaratings.
Голенков: по уровню игры "Ростов" входит в тройку РПЛ
Нападающий "Ростова" Егор Голенков считает, что его команде по силам быть в тройке.
Фото: "Чемпионат"