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Голенков: по уровню игры "Ростов" входит в тройку РПЛ

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Нападающий "Ростова" Егор Голенков считает, что его команде по силам быть в тройке.
Фото: "Чемпионат"
"Моя позиция будет предвзятой, я ведь игрок "Ростова". Естественно, мне кажется, что мы топ, по уровню в тройке. Но сейчас мы точно занимаем не то место, которое заслуживаем", — сказал Голенков.

Голенков заявил, что в прошлом сезоне, когда ростовчане оказались четвёртыми, им очень хотелось попасть в тройку. Нападающий признаётся, что когда смотрит на матчи других команд, то не понимает, чем "Ростов" хуже их.

В нынешнем сезоне "Ростов" набрал 20 очков в 16 матчах и идёт на 10-й позиции. В ближайшем матче РПЛ команда на выезде сыграет с московским ЦСКА.

Источник: Metaratings.

Голенков Ростов
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