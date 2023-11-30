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Лукас Вера отреагировал на информацию о своем переходе в "Локомотив"

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Полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера отреагировал на информацию о своём переходе в московский "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"
"Я перехожу в "Локомотив"? Сейчас я здесь, в "Оренбурге"!" — сказал Вера.

Ранее руководители "Оренбурга" подтвердили информацию о переговорах по трансферу 26-летнего аргентинского футболиста. Вера стал игроком "Оренбурга" летом 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 16 матчах забил гол и отдал две результативные передачи.

Источник: "Спорт-Экспресс".

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