"Динамо" - неудобный соперник для "Зенита". Но фаворит в этой паре все равно питерцы. Да, есть преимущество в счете, но не более того. В ответном матче будет совсем другой "Зенит" - мотивированный", — сказал Гранат.
Московской команде пришлось играть 20 минут в меньшинстве после удаления Хорхе Карраскаля за вторую жёлтую карточку. Однако на своём поле команда Марцела Лички не только не пропустила, но и через четыре минуты игры в меньшинстве сумела отличиться. Точным ударом отметился Фёдор Смолов.
Источник: Metaratings.
Гранат не считает "Динамо" фаворитом пары с "Зенитом" даже после победы в первом матче
Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат после победы команды над "Зенитом" (1:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России по-прежнему не считает бело-голубых фаворитом в этой паре.
Фото: "Чемпионат"