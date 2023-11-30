- Я вообще не припомню, чтобы шесть-семь команд шли так плотно в таблице. Две победы подряд над командами с третьего по восьмое место выталкивают тебя вперед. РПЛ приобрела некую интригу, но сейчас есть два явных лидера: "Краснодар" и "Зенит", - передает слова Тикнизяна Metaratings.ru.
По итогам 16 туров Российской премьер-лиги турнирную таблицу с 33 набранными очками возглавляет петербургский "Зенит", на одно очко от которого отстает "Краснодар". Третью строчку занимает московское "Динамо", набравшее 28 очков, в активе "Спартака" - 27 очков, у "Крыльев Советов" - 26 очков. Места с шестого по восьмое занимают три клуба с 25 набранными очками - ЦСКА, казанский "Рубин" и "Локомотив".
Тикнизян: не припомню, чтобы шесть-семь команд шли так плотно в таблице РПЛ
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о турнирной ситуации в РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"