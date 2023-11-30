- Кади отдается на 100% в каждом матче. Ему нравится Россия, и мы не планируем искать новый клуб зимой, - передает слова Алиска Metaratings.ru.
27-летний бразильский атакующий полузащитник Кади Боржес перешел в "Краснодар" в январе 2023 года из азербайджанского "Карабаха", сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. В текущем сезоне футболист сыграл за черно-зеленых в 21 матче во всех турнирах, записав на свой счет 4 забитых мяча и 1 результативный пас.
Агент хавбека Боржеса - о возможности ухода из "Краснодара": Кади нравится Россия
Агент полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса Хелсио Роберто Алиск рассказал о ближайших карьерных планах футболиста.
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