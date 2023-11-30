"Дай бог, чтобы весной он уже начал играть. Операцию сделали, все нормально, восстанавливается. Пока опережения сроков восстановления нет, но все по плану", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, Алексей Кутицкий, выступающий на позиции опорного полузащитника, получил травму сухожилия мышцы бедра 4 октября в матче Кубка России со "Спартаком" (3:0).
В нынешнем сезоне 21-летний хавбек сыграл в 6 встречах за "бело-голубых" и не отличился результативными действиями.
Агент - о травме Кутицкого: пока опережения сроков восстановления нет
Агент хавбека столичного "Динамо" Алексея Кутицкого Алексей Сафонов, поделился информацией о восстановлении игрока после травмы.
Фото: "СЭ"