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Салихова раскритиковала Эшуорта за отказ подписывать в "Спартак" Пиняева и Зиеша

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Зарема Салихова раскритиковала спортивного директора "Спартака" Пола Эшуорта за работу с трансферами.
Фото: "Чемпионат"
"Эшуорт отказался от Пиняева и других молодых футболистов "Крыльев Советов", которые стоили копейки по сравнению с трансферами Медины и Бонгонды. И друга Промеса – Хакима Зиеша – не взял свободным агентом. Молодежь не прогрессирует, Мелёшин потерял очень важный для игровой карьеры год, сидя на лавке, жаль Павла Маслова", — сказала Салихова.

Эшуорт стал спортивным директором "Спартака" в сентябре 2022 года, уже после продажи Леонидом Федуном своих акций "Спартака" "Лукойлу". До этого спортивным директором "Спартака" был Лука Каттани, который был приглашен в клуб именно Салиховой.

Отметим, что сейчас Пиняев выступает за московский "Локомотив". Он перешёл в эту команду год назад из "Крыльев Советов".

Источник: Metaratings.

Салихова Эшуорт Пиняев Крылья Советов Локомотив Российские трансферы
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