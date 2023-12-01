"Эшуорт отказался от Пиняева и других молодых футболистов "Крыльев Советов", которые стоили копейки по сравнению с трансферами Медины и Бонгонды. И друга Промеса – Хакима Зиеша – не взял свободным агентом. Молодежь не прогрессирует, Мелёшин потерял очень важный для игровой карьеры год, сидя на лавке, жаль Павла Маслова", — сказала Салихова.
Эшуорт стал спортивным директором "Спартака" в сентябре 2022 года, уже после продажи Леонидом Федуном своих акций "Спартака" "Лукойлу". До этого спортивным директором "Спартака" был Лука Каттани, который был приглашен в клуб именно Салиховой.
Отметим, что сейчас Пиняев выступает за московский "Локомотив". Он перешёл в эту команду год назад из "Крыльев Советов".
Источник: Metaratings.
Салихова раскритиковала Эшуорта за отказ подписывать в "Спартак" Пиняева и Зиеша
Зарема Салихова раскритиковала спортивного директора "Спартака" Пола Эшуорта за работу с трансферами.
Фото: "Чемпионат"