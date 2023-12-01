"В октябре прошлого года Гогниев отстранил меня от тренировок с командой. Я каждый день ездил в зал, занимался с нашим тренером по физподготовке. По факту не было никакой работы с мячом, один бег. Ненормально, когда футболиста так изолируют. Терпел, потому что руководство "Химок" обещало, что меня вот-вот вернут. Через какое-то время понял: просто обманывают — ситуация никак не менялась", — сказал Тихий.
Спортсмен отметил, что его хотели арендовать "Крылья Советов" и приобрести "Локомотив", но "Химки" не смогли договориться с этими командами. Тогда стороны решили прибегнуть к разрыву контракта в марте 2023 года. Оставшуюся часть прошлого сезона 31-летний Тихий тренировался вместе с "Пари НН", так как нижегородцы не смогли сразу зарегистрировать его. Летом 2023 года защитник подписал с командой контракт по схеме "2+1".
Источник: Sport24.
Бывший защитник "Химок" Тихий вспомнил, как Гогниев отстранил его от тренировок
Бывший защитник "Химок" Дмитрий Тихий поделился подробностями своего ухода из команды.
Фото: "Чемпионат"