"Вагнеру будет тяжело вернуться в наш чемпионат и в ЦСКА. Он хороший футболист, но армейцам нужно обратить внимание на молодых футболистов. Если Вагнеру предложат работу в структуре клуба, это другое дело. Чтобы Вагнер снова играл за ЦСКА — это неправдоподобно", — сказал Семшов.
Ранее агент бразильского футболиста заявил, что предложил московскому клубу услуги своего клиента. Он рассказал, что Вагнер хочет завершить карьеру в ЦСКА и сейчас они ждут ответа на предложение от армейцев.
Сейчас Вагнер Лав выступает за бразильский клуб "Спорт Ресифи", но в скором времени покинет его. Вместе с армейцами ранее нападающий выиграл 15 трофеев.
Источник: "РБ Спорт".
Семшов: игра Вагнера за ЦСКА — неправдоподобно. Другое дело, если он получит должность в структуре
Бывший полузащитник "Динамо" Игорь Семшов высказался о желании 39-летнего Вагнер Лава вернуться в ЦСКА.
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов