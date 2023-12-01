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Семшов: игра Вагнера за ЦСКА — неправдоподобно. Другое дело, если он получит должность в структуре

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Бывший полузащитник "Динамо" Игорь Семшов высказался о желании 39-летнего Вагнер Лава вернуться в ЦСКА.
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
"Вагнеру будет тяжело вернуться в наш чемпионат и в ЦСКА. Он хороший футболист, но армейцам нужно обратить внимание на молодых футболистов. Если Вагнеру предложат работу в структуре клуба, это другое дело. Чтобы Вагнер снова играл за ЦСКА — это неправдоподобно", — сказал Семшов.

Ранее агент бразильского футболиста заявил, что предложил московскому клубу услуги своего клиента. Он рассказал, что Вагнер хочет завершить карьеру в ЦСКА и сейчас они ждут ответа на предложение от армейцев.

Сейчас Вагнер Лав выступает за бразильский клуб "Спорт Ресифи", но в скором времени покинет его. Вместе с армейцами ранее нападающий выиграл 15 трофеев.

Источник: "РБ Спорт".

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