“У Артёма всегда есть мотивация, особенно если он встречается с бывшей командой. Думаю, что в момент объявления им о завершении карьеры в нашей лиге образуется определённый вакуум.
Посмотрите на результативную статистику Дзюбы — за всё его время в футболе сможет ли кто-то сравниться однажды с ним в этих цифрах? Возможно, шансы догнать его будут у молодого форварда "Динамо" Тюкавина, но для этого ему понадобится провести дюжину очень сильных сезонов”, —сказал Илья Геркус "RT".
В текущем сезоне Дзюба забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в РПЛ - Артем является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, на его счету 189 забитых мячей. Московский “Локомотив” на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков. "Зенит" в прошедшем туре обогнал "Краснодар" и вырвался на первую строчку.
Встреча московского "Локомотива и петербуржского "Зенита" состоится 3 декабря в Москве в 18:30. Напомним, что в первом круге команда Сергея Семака уступила "железнодорожникам" на своем поле со счетом 1:2. Артем Дзюба в той игре результативными действиями не отметился.
Геркус: после завершения карьеры Дзюбой в лиге образуется вакуум
Экс-президент московского “Торпедо” Илья Геркус в преддверии матча 17-го тура между “Зенитом” и “Локомотивом” высказался о нападающем “железнодорожников” Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"