- Думаю, я не дорос до уровня сборной России. Честно, я об этом не думаю. Если бы мне пришло предложение возглавить сборную Чехии, я бы ответил отказом. Если предложат тренировать вашу национальную команду, тоже откажу. Пока что я хочу работать на клубном уровне, сконцентрирован на этой работе.
46-летний чешский специалист Марцел Личка возглавил московское "Динамо" минувшим летом. Ранее специалист работал главным тренером "Оренбурга". После 16 сыгранных туров "Динамо" занимает третью строчку в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Команда Лички одержала 7 побед в текущем розыгрыше чемпионата России, 7 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, набрав на данный момент 28 очков. В ближайшем туре первенства страны "бело-голубые" примут на своем поле казанский "Рубин" 4 декабря.
Источник: "РБ Спорт"
Личка: если предложат тренировать сборную России или Чехии, то откажу. Я не дорос до такого уровня
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка признался, что пока не готов возглавить сборную России или Чехии.
Фото: Чемпионат.com