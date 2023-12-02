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Игнашевич – о матче с “Факелом”: на этом поле невозможно было играть в футбол

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Главный тренер калининградской “Балтики” Сергей Игнашевич высказался об игре своей команды в матче 17-го тура чемпионата России воронежским “Факелом” (0:0).
Фото: ФК "Балтика"
— Результат удовлетворительный, в особенности исходя из того, что на этом поле невозможно было играть в футбол. Мяч не катится и практически не отскакивал от земли. На первый план вышли другие качества игроков, которые у нас сегодня оказались на высоте.

Сегодня, 2 декабря 2023 года, в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов состоялся один из матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный “Факел” сыграл против калининградской “Балтики”. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 0:0.

После 17 туров чемпионата России по футболу калининградская “Балтика” имеет на своем счету 13 очков. Она занимает 14 место в турнирной таблице.

Источник: “Матч ТВ”

Игнашевич Балтика Факел
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