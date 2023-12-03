- Наша команда провела сегодня невероятную игру, были отрезки, когда мы контролировали игру. То, что касается пропущенных мячей, - два раза проморгали, в итоге нам забили.
- Был отрезок с тотальным превосходством “Оренбурга”. Почему не удалось воплотить преимущество в голы?
- Это игровые моменты. Надеюсь, что ситуация поменяется, мы сможем лучше использовать моменты.
Сегодняшний матч продлил безвыигрышную серию "Оренбурга" в РПЛ до семи матчей. После 17-ти туров команда располагается на 13-ой строчке, имея в своем активе 14 очков. Последний раз команда Деограсии одерживала победу в РПЛ в 10-м туре. Тогда "Оренбург" выиграл у "Зенита" со счетом 3:1 на домашнем стадионе.
Источник: "Матч ТВ".
Деограсия – об 1:2 с "Краснодаром": два раза проморгали, нам забили
Главный тренер "Оренбурга" прокомментировал гостевое поражение своей команды "Краснодару" (1:2) в рамках 17-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"