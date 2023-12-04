- Уже не раз говорил, что думаю об Абаскале, и эти негативные мысли не покидают меня с первого дня работы испанца в России. Не может тренер с характером подростка быть главным тренером в таком клубе. Мне жаль "Спартак" и его болельщиков, среди которых есть и я. Абаскаль никогда не должен был прийти на пост главного тренера в "Спартаке". Я вижу сейчас две беды: характер этого человека и менеджер, который пригласил испанца в Москву, - передает слова Камоцци Sport24.
Матч 17 тура Российской премьер-лиги между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. На 35 минуте 34-летний главный тренер гостей Гильермо Абаскаль после пропущенного своей командой гола получил прямую красную карточку. Специалист схватил двумя руками и с силой толкнул на газон вингера бело-зеленых Бернарда Беришу, который в праздновании забитого грозненцами мяча прыгнул рядом с ним.
Абаскаль занимает пост наставника "Спартака" с июня 2022 года. Его кандидатура была подобрана экс-спортивным директором Лукой Каттани, который покинул красно-белых в том же месяце.
Абаскаль получил красную карточку после пропущенного "Спартаком" гола от "Ахмата". Испанец швырнул на землю Беришу
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Камоцци: не может тренер с характером подростка быть главным в таком клубе. Жаль "Спартак" и его болельщиков
Экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал инцидент с удалением главного тренера Гильермо Абаскаля за акцентированный толчок соперника.
Фото: Reuters