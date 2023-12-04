Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
19:30
РубинНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
23:00
КадисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
22:45
АталантаНе начат

Камоцци: не может тренер с характером подростка быть главным в таком клубе. Жаль "Спартак" и его болельщиков

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал инцидент с удалением главного тренера Гильермо Абаскаля за акцентированный толчок соперника.
Фото: Reuters
- Уже не раз говорил, что думаю об Абаскале, и эти негативные мысли не покидают меня с первого дня работы испанца в России. Не может тренер с характером подростка быть главным тренером в таком клубе. Мне жаль "Спартак" и его болельщиков, среди которых есть и я. Абаскаль никогда не должен был прийти на пост главного тренера в "Спартаке". Я вижу сейчас две беды: характер этого человека и менеджер, который пригласил испанца в Москву, - передает слова Камоцци Sport24.

Матч 17 тура Российской премьер-лиги между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. На 35 минуте 34-летний главный тренер гостей Гильермо Абаскаль после пропущенного своей командой гола получил прямую красную карточку. Специалист схватил двумя руками и с силой толкнул на газон вингера бело-зеленых Бернарда Беришу, который в праздновании забитого грозненцами мяча прыгнул рядом с ним.

Абаскаль занимает пост наставника "Спартака" с июня 2022 года. Его кандидатура была подобрана экс-спортивным директором Лукой Каттани, который покинул красно-белых в том же месяце.

Абаскаль получил красную карточку после пропущенного "Спартаком" гола от "Ахмата". Испанец швырнул на землю Беришу

Экс-арбитр Федотов: за прямое воздействие на Беришу Абаскалю грозит дисквалификация до шести матчей

Гендиректор "Ахмата": в момент прыжка возле Абаскаля Бериша не думал, что это техническая зона "Спартака"

Спартак Абаскаль Камоцци
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится