"С Абаскаля нужно требовать конкретных результатов и дать ему понять, что важно добиваться побед в таких матчах, как против "Ахмата". Так продолжаться не может. Команда до сих пор не обеспечила стабильность в результативности", — цитирует экс-гендиректора RT.
"Спартак" после 17 туров РПЛ находится на седьмом месте, набрав 27 очков. В последнем матче перед зимней паузой москвичи сыграют с "Крыльями Советов". Игра пройдет 9 декабря в Москве. Начало — 14:00 (мск).
Абаскаль руководит красно-белыми с лета 2022 года. В предыдущем сезоне испанский специалист привел клуб к третьему месту в РПЛ. Контракт наставника с российской командой рассчитан до конца июня 2025 года.
Шавло: с Абаскаля нужно требовать конкретных результатов. "Спартак" до сих пор не обеспечил стабильность
Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказался о будущем наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"