"Для чего проводить было проводить эту игру? Для судьи это оказалось не форс-мажором. К нему вопрос. Это позор. Позор российского футбола", — заявил Карпин "РБ Спорт".
Игра между ЦСКА и "Ростовом" прошла в Москве на "ВЭБ Арене" вчера, 3 декабря. В это время в российской столице шел мощный снегопад. Из-за этого обсуждался перенос встречи на другую дату, но в итоге этого не произошло. Армейцы победили со счетом 2:0. Голами отличились форвард Федор Чалов и полузащитник Виктор Мендес.
Карпин — о матче с ЦСКА: это позор российского футбола
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин высказался о матче 17-го тура против ЦСКА (0:2).
Фото: ФК "Ростов"