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Личка — о возможном переходе Сутормина в "Динамо": он хороший игрок. Надо поговорить с руководством

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Наставник "Динамо" Марцел Личка высказался о слухах про переход полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина в московский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Знаю его только по игре за "Зенит", в "Оренбурге" не помню. Не хочу сейчас рассуждать об этом. Надо поговорить с руководством. Алексей — хороший игрок", — приводит слова Лички "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 30-летний Сутормин может покинуть "Зенит". Среди претендентов на футболиста называются 4 клуба РПЛ — ЦСКА, "Ростов", "Динамо" и "Балтика".

В нынешнем сезоне российский хавбек сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых он отдал 2 голевые передачи. На счету Алексея 430 минут игрового времени. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Спортсмен оценивается Transfermakt в 1,8 миллионов евро.

Сутормин Личка Зенит Динамо Российские трансферы
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