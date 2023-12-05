"Знаю его только по игре за "Зенит", в "Оренбурге" не помню. Не хочу сейчас рассуждать об этом. Надо поговорить с руководством. Алексей — хороший игрок", — приводит слова Лички "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 30-летний Сутормин может покинуть "Зенит". Среди претендентов на футболиста называются 4 клуба РПЛ — ЦСКА, "Ростов", "Динамо" и "Балтика".
В нынешнем сезоне российский хавбек сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых он отдал 2 голевые передачи. На счету Алексея 430 минут игрового времени. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Спортсмен оценивается Transfermakt в 1,8 миллионов евро.
Личка — о возможном переходе Сутормина в "Динамо": он хороший игрок. Надо поговорить с руководством
Наставник "Динамо" Марцел Личка высказался о слухах про переход полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина в московский клуб.
Фото: ФК "Зенит"