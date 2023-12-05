"Такие инциденты точно не делают лигу лучше. Но в то же время я не то, что хочу оправдывать тренеров, но я понимаю их состояние. Сложный этап сезона, завершающийся, эмоции на пределе. Где-то срываются, где-то не контролируют эмоции. Надеюсь, что уже сезон завершим, а таких случаев больше не будет", - передает слова Алаева "СЭ".
Напомним, что главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов был отстранен на два матча за нецензурные высказывания в послематчевом интервью. Подобное наказание грозит и наставнику "Ростова" Валерию Карпину, который жестко высказался о решении не переносить матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и "Ростовом" (2:0). Поведение Гильермо Абаскаля во время игры "Ахмат" - "Спартак" (2:1) также будет рассмотрено на ближайшем заседании КДК.
Глава РПЛ Алаев - о срывах Галактионова и Абаскаля: не хочу оправдывать тренеров, но понимаю их состояние
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о поведении главных тренеров клубов лиги Михаила Галактионова ("Локомотив"), Гильермо Абаскаля ("Спартак") и Валерия Карпина ("Ростов").
Фото: РФС