У «Зенита» уже шесть поражений в сезоне. Если это не кризис, то что?

«Подарок» Кержакова
Вспомните – до минувшего воскресенья «Зенит» проиграл «Динамо», «Локомотиву», «Оренбургу», причем, первым двум – на домашней арене. И - сыграл вничью с «Ростовом», ЦСКА, «Краснодаром». Есть два вывода по итогам тех встреч. Один – непривычный: впервые за много лет многократный чемпион России так транжирит очки. Другой, ошеломляющий – гранда уже не боятся, как раньше. И «кусаются», треплют ему нервы.
В кубковом матче с «Динамо» петербуржцы, как всегда, много возились с мячом, вели четкую распасовку. Это выглядело привычно эффектно и непривычно – не эффективно. Куда-то исчезли стремительные атаки, разнообразие в стратегии и появился ненужный академизм. И вот результат – количество опасных моментов, созданных «Зенитом» у чужих ворот, можно пересчитать по пальцам. У «Динамо» их тоже было немного, но победный гол хозяева сотворили. Впрочем, и выглядели они убедительнее гостей.
В воскресной игре с «Зенитом» «Локомотив» упрямо гнул свою линию и тоже в итоге добился своего. Правда, один гол им великодушно «подарил» Кержаков, чьи фатальные ошибки стали уже традицией – покой уже ему уже не снится, а маячит перед ним.
Но остальные два мяча железнодорожников стали им наградой за упорство и настойчивость. В конце игры они и вовсе перестали пускать петербуржцев к своим воротам. Окончательно уверовав в успех, москвичи изящно, а временами даже издевательски перекатывали мяч. И игроки «Зенита» с погасшими глазами это «оскорбление» стерпели.
Хвалить было некого
Это было второе поражение «Зенита» от «Локомотива» в этом чемпионате. Трудно даже припомнить, когда футболисты из города на Неве получали такие чувствительные удары!
Гости привычно владели территорией, но пользу из этого извлекли лишь однажды. Да и автор гола – Кассьерра сверкнул единственный раз. Больше о форварде сказать нечего. Да и его партнеров хвалить не за что.
Неуверенно выглядел Клаудиньо. Изидор искал свою игру, но, как и раньше, не находил. Продуктивных действий Вендела и Эраковича ждали, однако не дождались. О Фернандесе можно сказать лишь одно: Марио – времен ЦСКА и нынешний, зенитовский – два разных игрока. Причем, последний уступает первому буквально во всем. Наверняка армейцы не жалеют, что Фернандес их «предал».
О петербургском иностранном легионе сказано так много слов потому, что его представители - главные действующие лица «Зенита». Русские же игроки, извините, на подхвате. Разве что Мостового и Сергеева можно назвать основными, да и они нынче выпадают из обоймы.
Что же до питерских бразильцев, то они, похоже, «наелись». Ребята хорошие, мастеровитые, но – люди настроения, капризные, увы, потерявшие вкус к игре. Может, и вещи уже пакуют?
Кстати, подобное не исключено. Ведь российский подданный Малком отправился на «золотые прииски» в Саудовскую Аравию. Почему бы не пойти по проторенной дорожке и его бывшим партнерам? В России им комфортно, деньги сыплются дождем. Но они все и всем доказали, что дальше? А дальше может быть, как в песне: «Нас другие зовут города…»
Грустное лицо тренера
Итак, в нынешнем сезоне у «Зенита» уже четыре поражение в первенстве и два - в кубке. Если это не кризис, то что? И когда такое бывало? Разве что в далеком прошлом…
Бросалось в глаза, что главный тренер «Зенита» Семак в игре с «Локомотивом» наблюдал за матчем с «Локомотивом» с какой-то затаенной грустью и был непривычно бледен. Но не только от того, что перспективы его команды в игре с «Локомотивом» выглядели столь же бледными.
Возможно, Сергей Богданович чувствует перемену в настроении команды и переживает за ее будущее. Да и за свое, конечно, тоже.
Многое подсказывает, что по весне состав чемпиона сильно изменится - ему надо усиливать сразу несколько позиций. Но с поиском новых, добротных игроков неминуемо возникнут проблемы – достойных доморощенных в петербургском фарм-клубе не видно, а российский рынок изобилием талантов не славится. Да и не бегут уже в «Зенит», сломя голову, как раньше.
За границей выбор, напротив, богат, но много ли тех, кто согласится ехать в Россию, даже на несметные газпромовские деньги в нынешней политической обстановке? Да и какой резон – от европейских кубков отечественные команды отлучены и не ведомо когда будут к ним привлечены снова.
Наверняка агенты «Зенита» будут снова скрести по бразильским сусекам. По слухам, у них уже есть кандидаты. Только приживутся ли они, станут ли они сильнее нынешних? И это не единственные вопросы, которые волнуют руководство «Зенита».
Впрочем, внешне у команды все совсем не плохо. «Зенит» – на втором месте в чемпионате России с неплохими видами на привычное первое. И вполне возможно, в будущем году Петербург будет праздновать очередное чемпионство. Но тревога за завтрашний день никуда не улетучится.
Автор: Валерий Бурт
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»