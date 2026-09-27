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Главный тренер сборной Португалии рассказал, почему не выпустил Роналду на поле
Сегодня, 05:31
Жорже Жезуш прокомментировал решение оставить
Криштиану Роналду
на скамейке запасных в игре Португалии с Норвегией.
Фото: Getty Images
Главный тренер португальцев сообщил, что решение оставить форварда в запасе было связано с тактическим планом на игру.
- Не было подходящего момента, чтобы выпустить Роналду. Это было тактическое решение. Мне нужен был футболист с другим набором качеств. В матче с Данией он может сыграть, - цитирует Жезуша Record.
Португалия в гостях обыграла Норвегию со счётом 2:1. Роналду весь матч провёл на скамейке запасных.
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Жорже Жезуш
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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