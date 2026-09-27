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Главный тренер сборной Португалии рассказал, почему не выпустил Роналду на поле

Жорже Жезуш прокомментировал решение оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных в игре Португалии с Норвегией.
Фото: Getty Images
Главный тренер португальцев сообщил, что решение оставить форварда в запасе было связано с тактическим планом на игру.

- Не было подходящего момента, чтобы выпустить Роналду. Это было тактическое решение. Мне нужен был футболист с другим набором качеств. В матче с Данией он может сыграть, - цитирует Жезуша Record.

Португалия в гостях обыграла Норвегию со счётом 2:1. Роналду весь матч провёл на скамейке запасных.

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