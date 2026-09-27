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Генич ответил, чего не хватает "Краснодару"

Спортивный комментатор Константин Генич рассказал, чего не хватает "Краснодару".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Генича, в игре сказывается отсутствие Сперцяна и Кривцова.

- Конечно, сказывается отсутствие креатива, потому что Воробьев на позиции правого инсайда совсем себя не показал, Кордоба форму пока только набирает, позиция "десятки" для Дугласа Аугусто не его.
Видно, что нестандартности в отсутствие Сперцяна и Кривцова "Краснодару" не хватило, - цитирует Генича "Матч ТВ".

Напомним, что перед международной паузой "Краснодар" трижды кряду сыграл вничью в Российской Премьер-Лиге - южане разделили очки с "Крыльями Советов" (2:2), "Акроном" (1:1) и "Оренбургом" (0:0). В летнее трансферное окно команду покинул Эдуард Сперцян, а полузащитник Никита Кривцов выбыл из-за повреждения.

По итогам девяти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. В десятом туре РПЛ "Краснодар" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит".

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