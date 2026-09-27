Бояринцев - об отказе Олейникова от перехода в "Рубин": ничего страшного не вижу

- ЦСКА - это команда, где вырос Олейников. Возможно, руководство "Рубина" даже пошло навстречу, но для клуба это неприятная ситуация.
Ничего страшного в ситуации Олейникова не вижу, - приводит слова Бояринцева "РБ Спорт".
Олейников ранее был близок к переходу в "Рубин" и даже успел сфотографироваться с игровой футболкой казанской команды. Однако в итоге 28-летний полузащитник продолжил карьеру в ЦСКА.
В нынешнем сезоне РПЛ Олейников провёл девять матчей, записав на свой счёт три гола и трижды ассистировал партнёрам.