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Бояринцев - об отказе Олейникова от перехода в "Рубин": ничего страшного не вижу

Денис Бояринцев прокомментировал переход Ивана Олейникова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Бывший полузащитник "Спартака" отметил связь футболиста с армейским клубом и высказался о ситуации с несостоявшимся трансфером в "Рубин".

- ЦСКА - это команда, где вырос Олейников. Возможно, руководство "Рубина" даже пошло навстречу, но для клуба это неприятная ситуация.

Ничего страшного в ситуации Олейникова не вижу, - приводит слова Бояринцева "РБ Спорт".

Олейников ранее был близок к переходу в "Рубин" и даже успел сфотографироваться с игровой футболкой казанской команды. Однако в итоге 28-летний полузащитник продолжил карьеру в ЦСКА.

В нынешнем сезоне РПЛ Олейников провёл девять матчей, записав на свой счёт три гола и трижды ассистировал партнёрам.

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